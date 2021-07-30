Состояние певицы МакSим впервые прокомментировали в больнице, где она лежит

Фото: instagram/maksimartist

Представитель столичной больницы № 52, где находится тяжело больная певица МакSим (Марина Абросимова), впервые дали комментарий относительно ее состояния.

По словам медработника, исполнительница уже более месяца лежит в реанимационном отделении, где ее не могут навещать даже родственники.

— Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах, — приводит слова представителя медицинского учреждения News.ru.

Источник издания отметил, что в настоящее время в больнице возможна только передача вещей и посылок.

В свою очередь представительница МакSим Яна Богушевская сообщила 30 июля, что певица чувствует себя лучше, однако говорить о выходе из кризиса преждевременно.

— Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано, — цитирует Богушевскую «Газета.Ru».

МакSим вернулась в сознание 26 июля после медикаментозного сна из-за тяжелой пневмонии. Сейчас она начинает дышать самостоятельно, находясь на аппарате ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких).

Певица отправилась в больницу 15 июня. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус.

В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.