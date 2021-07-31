Более 170 человек эвакуировали из горящего в Хабаровске госпиталя

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В Хабаровске в ночь на субботу, 31 июля, произошел пожар в военном госпитале, который расположен на улице Серышева. Из-за пламени начали гореть окна на трех этажах здания.

Сообщается, что под окнами терапевтического отделения могли загореться мусор и утеплитель.

Еще до прибытия сотрудников МЧС из отделения терапии было эвакуировано 178 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, возгорание оперативно потушили, передает портал Dvnovosti.ru.

В пятницу, 30 июля, пожар на складе в Марьине на площади 2000 «квадратов» ликвидировали. Крупное возгорание на металлическом складе тушили в том числе и с помощью авиации.