«Локомотив» победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Фото: Twitter / ФК Локомотив

«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби в субботу, 31 июля, в рамках второго тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. Победный гол в ворота соперников забил Рифат Жемалетдинов.

Встреча проходила на поле ЦСКА. Счет открыл на 18-й минуте матча Кристиян Бистрович из команды хозяев ударом со штрафного. У гостей отличились Федор Смолов (22-я минута), а также Рифат Жемалетдинов, отправивший решающий мяч на 59-й минуте.

В матче первого тура чемпионата России, который прошел 24 июля на стадионе «Арена Химки», футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над подмосковной командой «Химки». Встреча завершилась со счетом 3:1. У «Зенита» на 33-й минуте гол забил Сердар Азмун, на 72-й минуте отличился Александр Ерохин, на 76-й — Алексей Сутормин.