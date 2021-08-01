Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Крыму запретили ходить в лес из-за чрезвычайной пожароопасности

София Долганова

Общество
В Крыму запретили ходить в лес из-за чрезвычайной пожароопасности
Фото: Pixabay

1 августа спасатели заявили о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в центральных, южных и восточных районах Крыма в период 2–4 августа. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по республике.

— По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2–4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Гражданам в Крыму запретили посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

До этого президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что будет способствовать разрешению ситуации с лесными пожарами. Глава России озвучил это во время телефонного разговора. Также во время переговоров лидеры обсудили и иные стороны двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере торговли, экономики и энергетики.

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в Генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Читайте также:
риск пожароопасностиКрымМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте