В Крыму запретили ходить в лес из-за чрезвычайной пожароопасности

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1 августа спасатели заявили о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в центральных, южных и восточных районах Крыма в период 2–4 августа. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по республике.

— По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2–4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Гражданам в Крыму запретили посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

До этого президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что будет способствовать разрешению ситуации с лесными пожарами. Глава России озвучил это во время телефонного разговора. Также во время переговоров лидеры обсудили и иные стороны двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере торговли, экономики и энергетики.

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в Генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.