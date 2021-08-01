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МОК обсудит заявление главы USADA в адрес российского спорта

София Долганова

Спорт
МОК обсудит заявление главы USADA в адрес российского спорта
Фото: Unsplash

Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович ответил на заявление президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта в адрес участия российской сборной на ОИ в Токио — 2020.

В субботу было опубликовано открытое письмо президента USADA Трэвиса Тайгарта, где тот назвал фарсом санкции WADA в отношении российского спорта.

— Сегодня каждый может делать заявления, какие хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые: в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит — это, думаю, реакция на слова пловца. Мы будем обсуждать данную ситуацию, конечно, — цитирует Лаловича ТАСС.

В воскресенье, 1 августа, генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения будет звучать музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой» оценили замену российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020.

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