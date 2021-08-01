Телеведущий Евгений Попов предлагает создать единую систему сбора и утилизации отходов

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Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов предложил комплексно решать проблему сбора и утилизации отходов, объединив усилия законодателей, исполнительных органов власти и структур гражданского общества. Об этом он заявил на круглом столе, посвященном вопросам экологии.

Проблема мусорных полигонов и несанкционированных свалок крайне актуальна для России. Ежегодно их площадь в стране увеличивается. Только в Подмосковье более 20 мусорных полигонов.

— Ко мне как к журналисту неоднократно обращались жители Москвы, которых волнуют экологические проблемы. Забота о качестве воздуха, воды, продуктов питания становится важной частью жизни современного человека — от этого зависит ее качество и продолжительность. Поэтому вопрос уничтожения свалок и рекультивации полигонов требует комплексного и максимально оперативного решения, — заметил телеведущий.

Прежде всего, как считает Евгений Попов, необходимо создать реестр всех свалок. Его формирование, как сообщила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, планируется завершить уже в 2022 году. Журналист полагает, что для ускорения процесса необходимо привлечь к реализации проекта волонтеров экологических общественных объединений и специалистов.

Следующим шагом на пути наведения порядка в этом вопросе, по мнению Евгения Попова, должно стать форсирование строительства мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов. Попов подчеркнул, что это позволит не только улучшить экологическую ситуацию в регионе, но и получать в бюджет города дополнительный доход.

Он уверен, что максимальный эффект дает метод «кнута и пряника».

— Считаю, что за несанкционированный сброс мусора штраф для юридических лиц должен составлять миллион рублей, для физических — 50 тысяч рублей. В качестве «пряника» предлагаю продумать меры поощрения для производителей, которые занимаются переработкой отходов, — отметил Евгений Попов.

Еще одно важное направление работы, которое позволит обеспечить комплексный подход к созданию единой системы сбора и утилизации вторсырья, — экологическое просвещение.

— Усилия власти будут тщетными, если не повышать экологическую грамотность граждан. Надо активнее пропагандировать раздельный сбор мусора, это должно стать привычкой для людей. Здесь ключевую роль играют экологические общественные организации и эковолонтеры. Их надо активно поддерживать, — подчеркнул Евгений Попов.