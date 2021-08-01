Мужская сборная по фехтованию принесла России 42-ю медаль на Играх в Токио

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Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в командных соревнованиях. В финале россияне Антон и Кирилл Бородачевы, а также Тимур Сафин уступили французам со счетом 28:45.

Завоеванная российскими рапиристами награда стала 42-й для российской команды. Таким образом, в копилке нашей команды 11 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых медалей.

В десятый день Олимпиады российские спортсмены выиграли еще четыре медали. В боксе бронзовые медали завоевали Имам Хатаев (весовая категория до 81 килограмма) и Андрей Замковой (категория до 69 килограммов).

Российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде. В матче с немцем Александром Зверевым он потерпел поражение со счетом 6:3, 6:1.

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль в состязаниях на разновысоких брусьях, набрав 14,833 балла. Золото выиграла Нина Дервал из Бельгии.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.