Андрей Шевченко ушел с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом он рассказал в воскресенье, 1 августа, в своем Instagram-аккаунте.

В этот день истек контракт специалиста с Федерацией футбола Украины. Бывший тренер отметил, что в течение пяти лет украинская сборная проводила упорную работу, доказав, что команда «способна играть в современный футбол».

— Я благодарен президенту ФФУ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику, — написал Шевченко.

Он подчеркнул, что спортсменам удалось доказать, что футбол может быть результативным, конкурентным и интересным.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. На чемпионате Европы по футболу — 2020 украинская сборная дошла до четвертьфинала.

В свою очередь заслуженного мастера спорта России Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России по футболу 23 июля. Срок действия контракта — до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. До этого времени Карпин будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе «Ростов».

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с «ВМ» прокомментировал условия контракта Карпина.

При этом Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу еще 8 июля.