Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего декана факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.

— Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, — говорится в сообщении.

В свою очередь глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что Засурский создал уникальную научную школу, которая помогла подготовить большое число профессионалов.

— Ясен Засурский говорил, что журналистика — это призвание, сочетание таланта и трудолюбия. Это любопытство, стремление к познанию, интерес к человеку, судьбе общества и к тому, что происходит в стране. Именно этому он учил своих студентов, всегда с большой любовью и вниманием относился к ним, в каждом умел разглядеть личность, — написал премьер-министр.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования в связи со смертью Засурского.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.