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Прощание с Ясеном Засурским пройдет 4 августа в храме на Моховой

Илья Ашуров

Общество
Прощание с Ясеном Засурским пройдет 4 августа в храме на Моховой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Моховая улица, 9с2Карта всех событий

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским состоится в среду, 4 августа, в храме Святой Татьяны на Моховой улице. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

— Прощание с Ясеном Николаевичем пройдет в среду в храме Святой Татьяны на Моховой, — написал парламентарий.

Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете с 1952 года — со дня его основания.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Засурского высказали многие государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.

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