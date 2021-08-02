«Оранжевый» уровень опасности объявили в столице из-за жары

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом следует из данных прогностической карты, опубликованной на его сайте в понедельник, 2 августа.

Этот уровень опасности подразумевает вероятность стихийных бедствий и нанесение ущерба, поясняется в сообщении.

Отмечается, что с 11.00 до 18.00 понедельника действует предупреждение о 30-градусной жаре. Помимо этого, с 9.00 до 21.00 действует предупреждение грозе и о порывах ветра до 17 метров в секунду.

Предупреждение о ветре и грозе действует также в Подмосковье до 15.00 понедельника.

Жителей Московской области просят в связи с непогодой по возможности оставаться дома. Автомобиль рекомендуется поставить в гараж, при его отсутствии машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы призвали соблюдать осторожность в связи с ожидающейся 2 августа жарой. Во избежание теплового удара следует ограничить пребывание под открытом солнцем, а при недомогании — выпить воды и уйти в тень. На улице рекомендуется носить головной убор и светлую одежду.