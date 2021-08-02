В России начали перечислять единовременные выплаты на школьников

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

С понедельника, 2 августа, в России начинают начислять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от шести до 18 лет. Выплаты получат родители или опекуны более 20 миллионов детей.

Российский президент Владимир Путин рассказал о планируемой финансовой поддержке родителей школьников еще в апреле. Соответствующий указ глава государства подписал в начале июля.

Изначально деньги должны были перевести 16 августа, однако Путин предложил осуществить выплаты на две недели раньше, чтобы родители школьников успели подготовиться к новому учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков подтвердил, что это возможно.

Те, кто по каким-то причинам еще не обращались за выплатой, могут сделать это до конца октября. Подать заявление на выплату можно дистанционно через портал «Госуслуги» либо лично обратиться в клиентскую службу ПФР. При подаче заявления онлайн никаких дополнительных документов не потребуется.

«Вечерняя Москва» разбиралась, кто претендует на поддержку государства и когда придут денежные средства.