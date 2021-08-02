Андрей Бочкарев: Проекту станции «Суворовская» Кольцевой линии метро необходима корректировка

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Проект станции «Суворовская» Кольцевой линии столичного метрополитена в настоящее время находится на корректировке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Решение уже принято, сейчас ведется корректировка проекта станции «Суворовская» Кольцевой ветки метро. Необходимо понять, как минимизировать влияние строительства на действующую Кольцевую линию, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, нет сомнений в необходимости реализации проекта станции «Суворовская», однако объект является технически сложным.

— Его завершить можно только после окончания строительства Большого кольца, — пояснил Андрей Бочкарев.

Дополнительная станция расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» на Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровского радиуса.

Андрей Бочкарев также сообщил, что второй вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии столичного метро построят после 2022 года.