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Британский пловец на Олимпиаде успокаивает нервы вязанием. Видео

Анна Михалюк

Общество
Британский пловец на Олимпиаде успокаивает нервы вязанием. Видео
Фото: pixabay.com

27-летний пловец сборной Англии по плаванью Том Дейли во время Олимпиады в Токио был замечен на трибунах за оригинальным занятием — спортсмен во время соревнований вязал спицами.

Его запечатлели на видео во время соревнований по прыжкам с трехметрового трамплина среди женщин. Изредка поглядывая на ход состязаний, спортсмен был полностью сконцентрирован на любимом занятии. На видеозаписи точно не видно, что же именно вяжет спортсмен, однако владение спицами у него на высоком уровне.

Спортсмен признается, что именно благодаря вязанию ему удалось в здоровом уме подготовиться к Олимпиаде. Также спортсмен связал чехол для своей медали – он завоевал золото по прыжкам в воду.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала 47 для российскихспортсменов на соревнованиях.

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