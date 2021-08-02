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Президент журфака МГУ Ясен Засурский будет похоронен 4 августа на Троекуровском кладбище. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает ТАСС.

— Президента журфака МГУ Ясена Засурского похоронят на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении Telegram-канала агентства.

Ранее стало известно, что прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским состоится в среду, 4 августа, в храме Святой Татьяны на Моховой улице.

Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете с 1952 года — со дня его основания.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Засурского высказали многие государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.