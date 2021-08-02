Около 140 тысяч земельных участков вошли в «лесную амнистию» с начала 2021 года

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Около 140 тысяч земельных участков вошли в программу «лесная амнистия» с начала 2021 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, данную инициативу поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Эта программа коснулась очень многого числа семей в нашем регионе, — подчеркнул глава Подмосковья.

Тема «лесной амнистии» была обсуждена губернатором на совещании с руководящим составом областного правительства и главами округов в понедельник, 2 августа, отмечает РИАМО.

Законопроект о «лесной амнистии» дает возможность урегулировать проблемы, которые связаны с пересечением границ участков и земель лесного фонда с рубежами участков, что относятся к землям других категорий. Согласно закону, предусмотрено устранение противоречий органом регистрации прав в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это связано с различными пересечениями границ. Решить проблему необходимо в установленный законодательством срок — до 1 января 2023 года.