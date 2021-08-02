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Сергей Нарышкин рассказал, что чувствует после попадания в санкционные списки Запада

Михаил Алимов

Общество
Сергей Нарышкин рассказал, что чувствует после попадания в санкционные списки Запада
Фото: Администрация президента РФ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал свое попадание в санкционные списки стран Запада. В понедельник, 2 августа, он заявил, что гордится этим.

— Это предмет гордости, — сообщил он в интервью YouTube-каналу «Соловьев.Live».

Нарышкин отметил, что попал в эти списки еще будучи просто депутатом Госдумы.

В этом же интервью он высказался по поводу россиян, которые сами предлагают усиливать санкции в отношении страны. Глава СВР назвал такие действия россиян предательством в отношении своей страны и народа. Отметив, что «в семье не без урода», глава СВР указал: подобных граждан «подавляющее меньшинство», тем не менее необходимо продолжать работать над выявлением подобных фактов.

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