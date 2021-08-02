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Диетолог объяснила, как правильно похудеть к отпуску

Елизавета Короткова

Иван Юминов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог объяснила, как правильно похудеть к отпуску
Фото: Pixabay

Избавляться от лишнего веса лучше всего заранее, а эффективному похудению поможет изменение пищевых привычек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

— Терять вес нужно только постепенно, ограничивая рацион не резко, а всего лишь на 20 процентов. Если вы собираетесь похудеть к какой-то дате, нужно делать это заранее — в зависимости от количества лишнего веса, — рассказала специалист.

Больше года потребуется человеку, чтобы сбросить 15 и более килограмм, объяснила она. С семью килограммами, по словам Писаревой, можно справиться за четыре-пять месяцев.

Людям, которые хотят похудеть, необходимо поменять пищевые привычки, отмечает нутрициолог. В первую очередь, следует привести в норму количество потребляемой воды — причем ее не должны заменять кофе, чай или газировка.

Также диетолог рекомендует исключить из рациона жирные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и еду с трансжирами. В качестве натуральных заменителей сахара можно использовать эритрит или стевию, посоветовала специалист.

Помочь может и дробное питание: в его рамках следует питаться каждые два-три часа небольшими порциями. Сложные углеводы, по ее словам, необходимо употреблять в первой половине дня, а к молочным продуктам стоит относиться с осторожностью.

Занятия спортом позволят держать тело в тонусе, но основным условием для совершенствования формы является налаженный режим питания, заключила Писарева.

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