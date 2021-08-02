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Движение на Минской улице восстановили после массового ДТП

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на Минской улице восстановили после массового ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Минская улица Карта всех событий

Движение на Минской улице в Москве восстановили после массового ДТП с пятью автомобилями. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Движение на Минской улице восстановили после массового ДТПФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

ДТП с участием пяти автомобилей произошло днем 2 августа рядом с владением 2а на Минской улице по направлению к Кутузовскому проспекту. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Один из автомобилей опрокинулся на бок.

Предполагаемый виновник инцидента — водитель грузовика «Хендай». Он не справился с управлением и совершил столкновение с тремя автомобилями, которые стояли на светофоре. Одну из машин отбросило на полосу встречного движения, где в нее врезался еще один автомобиль.

На прошедшей неделе в Москве произошло 137 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 159 человек и еще три человека погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 72 раза.

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