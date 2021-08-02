Автобус столкнулся со строительной машиной на Головинском шоссе в Москве

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Россия, Москва, Головинское шоссе, 1 Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием автобуса, в результате чего пострадал один человек. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел около 19:00 возле дома № 1 на Головинском шоссе. Выезжавший с конечной станции пассажирский автобус врезался в строительную машину, которая двигалась задним ходом.

— В результате ДТП один человек получил незначительные травмы, ему была оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины аварии устанавливаются.

В прошлом месяце на северо-западе столицы произошло ДТП с участием автобуса частного перевозчика, работавшего на маршруте 829к, и автобуса Мосгортранса, следовавшего по маршруту № 267. В результате аварии пострадали два человека.