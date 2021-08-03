Пострадавший о смертельном ДТП в Турции: Открыл глаза и увидел, что автобус несется в столб

Фото: предоставлено очевидцем

Один из пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Турции Сергей Кремнев рассказал о том, что именно произошло с транспортом в момент происшествия. По его словам, проблемы с автобусом начались еще до ДТП.

Пострадавший отметил, что проблемы с колесом начались у транспорта еще тогда, когда автобус забирал последних туристов из отеля, чтобы доставить их в аэропорт Антальи.

Сергей уточнил, что водитель в течение пяти-семи минут пытался починить колесо. Этот процесс сопровождался странным запахом, который распространился вокруг.

Очевидец добавил, что другие туристы объясняли специфический «аромат» неисправностью тормозных колодок, которые перегрелись. Чтобы ликвидировать эту проблему, водитель поливал колодки водой.

После этого автобус выдвинулся в место назначения. В какой-то момент транспорт потерял управление и вылетел на встречную полосу. Основная часть туристов при этом спали и не видели, что происходит.

— Я лично все увидел и понял от первого шума. Когда открыл глаза, увидел, что автобус выезжает на разделительную полосу и несется в столб, — поделился Кремнев.

Через некоторое время, по словам пассажира, автобус снес оградительные отбойники, врезался в столб и перевернулся.

Некоторые пассажиры оказались зажаты в транспорте, некоторым удалось вылезти, передает «Звезда».

ДТП произошло 2-го августа около 18:00 в районе Манавгата. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Большинство туристов, пострадавших в аварии, по информации туроператора «Интурист», прибыло из Самарской области. Их разместили в четырех больницах.

Они должны были вылететь в Самару рейсом ZF 6394 в 21:50. Сотрудники компании прибыли на место инцидента. Водителя автобуса также доставили в больницу, сообщили в дорожной полиции Антальи.

«Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию +90 (538) 393-34-51. Также компания заявила о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.