Инвестиционный портал Москвы посетили более 14 миллионов раз за семь лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Инвестиционный портал Москвы был создан в 2014 году для помощи предпринимателям в ведении бизнеса. С момента запуска проекта его сайт посетили более 14 миллионов раз. Об этом во вторник, 3 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: за семь с половиной лет его посетили более 14 миллионов раз. Сегодня инвестпортал — ресурс с 30 онлайн-сервисами и ежедневным пользовательским трафиком 8,6 тысячи уникальных пользователей, — отметил заместитель мэра.

По его словам, с начала 2021 года его услугами воспользовались более 70 тысяч раз, что в среднем составляет около 340 раз в день. В настоящее время на сайте проекта зарегистрированы свыше 51 тысячи бизнесменов.

Портал проекта постоянно развивается. На нем появляются новые онлайн-сервисы и опции, призванные помогать предпринимателям получать актуальную информацию и оказывать им помощь в решении бизнес-задач.

— На портале в том числе можно подобрать подходящее помещение, участвовать в торгах, узнать, на какие меры государственной поддержки может рассчитывать предприниматель и как их получить. Кроме того, инвестиционный портал доступен в формате мобильного приложения, — рассказал министр столичного правительства, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Мобильное приложение называется «Инвестиционный портал Москвы». Оно доступно в магазинах App Store и Google Play.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что для улучшения взаимодействия бизнеса и власти на портале также работает линия прямых обращений.

— Как правило, инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки и организации осмотра объектов, а также предлагают инвестиционные проекты, — пояснил Прохоров.

Кроме того, для улучшения коммуникации с предпринимателями создан сервис «Московский инвестор», который позволяет отправлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности. Заявитель получает ответ на свои предложения в течение 10 рабочих дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.