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Почти четверть месячной нормы осадков выпало в Москве прошлой ночью

Илья Ашуров

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Почти четверть месячной нормы осадков выпало в Москве прошлой ночью
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Минувшей ночью в столице выпало почти 25 процентов от месячной нормы осадков. Об этом во вторник, 3 августа, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Самый большой показатель зафиксировала станция в Балчуге, там выпало 22 миллиметра осадков, при месячной норме 90 миллиметров. Больше всего осадков пришлось на центральную часть и север столицы, — пояснила синоптик.

По словам Поздняковой, холодный атмосферный фронт движется в направлении восточных регионов России, передает РИАМО.

Во вторник, 3 августа, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–24 градуса. В Подмосковье температура воздуха будет плюс 16–24 градуса.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.

В столичном комплексе городского хозяйства предупредили о порывистом ветре и грозе до утра 3 августа.

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