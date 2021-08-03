Почти четверть месячной нормы осадков выпало в Москве прошлой ночью
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Минувшей ночью в столице выпало почти 25 процентов от месячной нормы осадков. Об этом во вторник, 3 августа, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
— Самый большой показатель зафиксировала станция в Балчуге, там выпало 22 миллиметра осадков, при месячной норме 90 миллиметров. Больше всего осадков пришлось на центральную часть и север столицы, — пояснила синоптик.
По словам Поздняковой, холодный атмосферный фронт движется в направлении восточных регионов России, передает РИАМО.
Во вторник, 3 августа, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–24 градуса. В Подмосковье температура воздуха будет плюс 16–24 градуса.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.
В столичном комплексе городского хозяйства предупредили о порывистом ветре и грозе до утра 3 августа.