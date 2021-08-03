Российских водителей предупредили об ужесточении правил техосмотра

Рейд ГИБДД

В России могут сделать требования к фотографированию машин во время прохождения техосмотра более строгими. Об этом сообщается в проекте Минтранса РФ.

Отмечается, что в скором времени перед началом осмотра автовладельцы должны будут фотографировать свои автомобили спереди и сбоку, в то время как рядом с машиной в полный рост должен стоять сотрудник проверяющей инстанции.

Второй похожий снимок должен быть сделан по итогам проверки, однако на этот раз фотография должна будет демонстрировать вид сзади.

Законопроект также запрещает обрабатывать фото и накладывать на них какие-либо эффекты.

В министерстве обновленные требования объяснили участившимися случаями фальсификации фотографий и их загрузки в систему техосмотра, передает «Коммерсантъ».

Члены Совфеда предложили сохранить обязательный техосмотр в России с ужесточением правил. План по реформированию системы технического осмотра автомобилей предполагает, что автомобилисты должны будут брать с собой в машину диагностическую карту, которую нужно будет предъявить инспектуру ГИБДД, если он остановит автомобиль.