Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские городские службы убрали 26 повалившихся из-за непогоды деревьев

Михаил Алимов

Город
Московские городские службы убрали 26 повалившихся из-за непогоды деревьев
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

В столице за ночь выпало до 22 миллиметров осадков. Это составило около четверти месячной нормы. Городские службы ликвидировали последствия непогоды, сообщается во вторник, 3 августа.

— Наиболее интенсивным дождь был на юго-западе и в центре столицы, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Из-за сильного дождя и ветра повалились 26 деревьев. Они распилены и вывезены специалистами.

Также отмечается, что все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, холодный атмосферный фронт движется в направлении восточных регионов России.

Во вторник, 3 августа, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–24 градуса. В Подмосковье температура воздуха будет плюс 16–24 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–7 метров в секунду.

Наступившая неделя в столице обещает быть теплой, столбики термометров днем не опустятся ниже отметки плюс 20 градусов.

Читайте также:
непогодаМосквакоммунальные службы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте