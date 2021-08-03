Московские городские службы убрали 26 повалившихся из-за непогоды деревьев

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

В столице за ночь выпало до 22 миллиметров осадков. Это составило около четверти месячной нормы. Городские службы ликвидировали последствия непогоды, сообщается во вторник, 3 августа.

— Наиболее интенсивным дождь был на юго-западе и в центре столицы, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Из-за сильного дождя и ветра повалились 26 деревьев. Они распилены и вывезены специалистами.

Также отмечается, что все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, холодный атмосферный фронт движется в направлении восточных регионов России.

Во вторник, 3 августа, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–24 градуса. В Подмосковье температура воздуха будет плюс 16–24 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–7 метров в секунду.

Наступившая неделя в столице обещает быть теплой, столбики термометров днем не опустятся ниже отметки плюс 20 градусов.