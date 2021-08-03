Андрей Бочкарев сообщил о готовности китайского парка рядом с центром «Парк Хуамин»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Вильгельма Пика, 14 Карта всех событий

Традиционный китайский парк, расположенный возле делового центра «Парк Хуамин», почти построен. Его готовность составляет 90 процентов, сообщил во вторник, 3 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В непосредственной близости от делового центра завершается благоустройство традиционного китайского парка площадью более пяти гектаров. Работы вышли на финишную прямую, готовность парка можно оценить примерно в 90 процентов, — рассказал он.

Этот проект воссоздаст ландшафт парка Императорского дворца в Китае в миниатюре. Заммэра отметил, что для этого приглашены китайские мастера, которые распишут здания. Доставят и традиционные материалы — черепицу и ландшафтный камень.

Создание парка стало возможным с помощью сторонних инвестиций. После открытия он будет доступен для всех желающих. На его территории есть пруд, а в рамках благоустройства появятся выставочный зал с экспозицией о культуре Китая, зал для чайных церемоний, центр китайской медицины и ресторан национальной кухни. Кроме того, будут установлены различные малые архитектурные формы, в том числе беседки и мостики.

— Традиционный китайский парк с инфраструктурой станет прекрасным завершением ранее введенного в эксплуатацию делового центра «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика. На всех этапах строительства проводился комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Можно с уверенностью сказать, что новый парк станет еще одним популярным местом отдыха у москвичей, — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Недавно Андрей Бочкарев дал интервью «Вечерней Москве». В нем он рассказал о планах по строительству на территории города, возникающих сложностях и необычных решениях.