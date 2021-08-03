«Все на уши встали»: отец школьницы, на которую напали со шприцем, рассказал о ее самочувствии

Фото: mos.ru

Школьница, на которую в столице напал мужчина со шприцем, сделав ей укол с неизвестным веществом, чувствует себя нормально. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал отец девочки Егор Юрьевич.

— Более-менее. Было плохо, но, слава богу, все получше, все привели в порядок... Надо ехать в больницу, надеюсь, что все будет хорошо, — сказал он.

Также отец девочки отметил, что «все на уши встали», и выразил уверенность, что напавшего на его дочь мужчину обязательно найдут правоохранительные органы.

Нападение на 15-летнюю школьницу произошло в понедельник, 2 августа. Девочка возвращалась с прогулки и шла по улице Головачева. К ней навстречу вышел незнакомый мужчина в кофте с капюшоном. Он спросил у нее дорогу, а после этого стал ее преследовать.

Тогда школьница побежала. Нападавший догнал ее и вколол что-то в левую ягодицу. После этого девочка потеряла сознание. Придя в себя, она смогла дойти до проходной находящегося неподалеку военного училища. Ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

В больнице у девочки диагностировали отравление. Факт укола также подтвердился. При этом ничего из вещей у нее не пропало, следов насилия на теле не замечено.

В ГУ МВД России по городу сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Похожий случай произошел в июле этого года. Бездомный напал со шприцем на прохожего. Злоумышленник воткнул его мужчине в спину из-за отказа поделиться деньгами.