Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест известного адвоката Маршани 5 августа

Илья Ашуров

Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест известного адвоката Маршани 5 августа
Фото: Telegram-канал / 112

Московский городской суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на арест адвоката Тимура Маршани на 5 августа. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Отложено на 5 августа 2021 года в 15:00 рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Кунцевского районного суда города Москвы об избрании в отношении Тимура Маршани меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 августа 2021 года, — сказали в пресс-службе.

Маршани был задержан 14 июля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По одной из версий, он за крупное вознаграждение обещал помочь своей клиентке. Однако после получения денег адвокат так и не выполнил обещанного.

Тимур Маршани стал известен после того, как выступал защитником по громким делам, связанным с медициной и дорожно-транспортными происшествиями. Также он неоднократно становился участником ток-шоу, где комментировал вопросы расследования ДТП.

Читайте также:
Мосгорсуджалобазаседание суда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте