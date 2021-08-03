Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест известного адвоката Маршани 5 августа

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Московский городской суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на арест адвоката Тимура Маршани на 5 августа. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Отложено на 5 августа 2021 года в 15:00 рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Кунцевского районного суда города Москвы об избрании в отношении Тимура Маршани меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 августа 2021 года, — сказали в пресс-службе.

Маршани был задержан 14 июля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По одной из версий, он за крупное вознаграждение обещал помочь своей клиентке. Однако после получения денег адвокат так и не выполнил обещанного.

Тимур Маршани стал известен после того, как выступал защитником по громким делам, связанным с медициной и дорожно-транспортными происшествиями. Также он неоднократно становился участником ток-шоу, где комментировал вопросы расследования ДТП.