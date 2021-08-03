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Движение на Курском направлении МЖД возобновлено и вводится в график

Михаил Алимов

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Движение на Курском направлении МЖД возобновлено и вводится в график
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты восстановили движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Оно было затруднено по техническим причинам. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в пресс-службе МЖД.

ЦППК вместе с МЖД в настоящее время работают над восстановлением штатного графика.

— Движение восстановлено в обычном режиме. Для ввода в график будут внесены оперативные корректировки в расписание. Пожалуйста, следите за объявлениями, — сообщили в пресс-службе.

30 июля стало известно, что расписание поездов изменится на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД. Это произойдет в связи с проведением плановых путевых работ на участке Павшино — Нахабино и станции Павшино. Кроме того, расписание электричек на Киевском направлении МЖД изменится в августе. Причиной изменений послужат ремонтные работы на путях.

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