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Следком возбудил уголовное дело после обнаружения двухлетней девочки на улице в Подмосковье

София Долганова

Происшествия
Следком возбудил уголовное дело после обнаружения двухлетней девочки на улице в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности в Раменском двухлетней девочки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

— В городском округе Раменское возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оставления двухлетней девочки в опасности на одной из улиц города Жуковского, — рассказала она.

По словам Врадий, организована проверка с целью установления причин и обстоятельств происшествия, а также установления личности матери девочки, после чего будет принято процессуальное решение.

3 августа в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что девочку обнаружила местная жительница у дома на Молодежной улице. В руках малышки была сумка, наполненная детскими вещами. На вид девочке было примерно два года.

Ребенка поместили в педиатрическое отделение одного из местных медицинских учреждений, ее здоровью и жизни ничего не угрожает, уточнили в МВД.

По факту случившегося областное МВД и прокуратура проводят проверку.

18 июля шестилетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа жилого дома в Москве. Несмотря на помощь, которую пытались оказать медики, ребенок скончался.

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