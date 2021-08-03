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Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Иван Юминов

Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Двое россиян, в том числе ребенок, пострадавшие в аварии в Турции, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве России во вторник, 3 августа.

— На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

ДТП произошло 2 августа около 18:00 в Анталье. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.

Большинство туристов, пострадавших в аварии, по информации туроператора «Интурист», прибыло из Самарской области. 16 человек разместили в четырех больницах. Водителя автобуса также госпитализировали, сообщили в дорожной полиции Антальи.

«Интурист» заявил о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.

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