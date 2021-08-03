Синоптик рассказал о крайне редкой погодной аномалии в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сухие и тихие грозы, прошедшие в Москве в понедельник, 2 августа, являются крайне редкой для столичного региона погодной аномалией. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Люди часто видят молнию, но не слышат звук грома — это называется зарницей. Дело в том, что скорость света существенно превышает скорость звука и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10–20 секунд. А иногда и вообще не доходит. Так что все дело здесь в точке наблюдения, — объяснил метеоролог.

Подобные природные явления не должны вызывать беспокойства, уточнил Вильфанд. Они не представляют опасности и возникают из-за погодных и некоторых физических особенностей.

Москвичам удалось собственными глазами увидеть природную аномалию, более характерную для Кавказа и южных регионов страны. Такое в столице происходит крайне редко — впервые на памяти Вильфанда, отмечает «Лента.ру».

Видео: Telegram / Новости Москвы

Вечером 2 августа в Москве начался дождь с грозой, также был сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью в столице выпало почти 25 процентов от месячной нормы осадков. Больше всего их пришлось на центральную часть и север города.