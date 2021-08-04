Россия обгонит Швейцарию по экспорту шоколада в 2021 году

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Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» ожидает, что по итогам этого года РФ обгонит Швейцарию по объему экспорта шоколада. Об этом сказано в сообщении компании.

Так, по итогам первого квартала 2021 года российский экспорт шоколада вырос на 18,6 процента в натуральном и 11,8 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

— С учетом текущей динамики эксперты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» прогнозируют, что по итогам 2021 года российские производители опередят швейцарских по объему экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий, — говорится в сообщении.

В 2020 году Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом экспорта 295,7 тысячи тонн на сумму 729,2 миллиона долларов. На десятом месте оказалась Швейцария с результатом 109,8 тысячи тонн на сумму 753 миллиона долларов, передает ТАСС.

Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как развивалась московская кондитерская отрасль. В прошлом году более 10 процентов отгруженных в стране кондитерских изделий пришлось на долю Москвы. В этой отрасли работают 20 крупных и средних столичных предприятий, где трудятся почти 10 тысяч человек.