Специалисты дали советы начинающим водителям по выбору первой машины

Фото: Pexels

Начинающим водителям при выборе первого автомобиля нужно сделать упор на безопасность. Об этом рассказали специалисты компании «СберАвто».

Они отметили, что новичкам следует покупать машину, в которой есть подушка безопасности и антиблокировочная тормозная система. Начинающему водителю будет легче, если автомобиль будет иметь хороший обзор, будет компактным и простым в управлении.

В качестве первых авто у россиян наиболее популярны Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Skoda Rapid и Fabia, Ford Fiesta, Hyundai Solaris, Toyota Corolla и Volkswagen Polо. При этом чаще всего новички приобретают машины с пробегом.

Специалисты рассказали, что после покупки автомобиля его необходимо настроить под себя: сиденья, зеркала и руль. Также лучше наклеить знак «Начинающий водитель» на заднее стекло. Первые поездки нужно продумывать заранее: изучить маршрут, информацию о пробках и авариях. Поначалу лучше пользоваться маршрутами, которые не вызывают сомнений, и ездить с опытным водителем рядом, чтобы он смог подсказать, как нужно поступать в определенных ситуациях.

Эксперты подчеркнули, что процессу вождения нужно учиться и после получения прав, ведь в ПДД часто вносятся изменения, сообщает РИА Новости.

Автоэксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе авто с пробегом. Людям, которые собираются купить машину, опираясь на критерии по стоимости обслуживания и надежности, необходимо в первую очередь обращать внимание на состояние основных узлов, замену деталей и цены на услуги.