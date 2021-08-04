Специалисты дали советы начинающим водителям по выбору первой машины
Начинающим водителям при выборе первого автомобиля нужно сделать упор на безопасность. Об этом рассказали специалисты компании «СберАвто».
Они отметили, что новичкам следует покупать машину, в которой есть подушка безопасности и антиблокировочная тормозная система. Начинающему водителю будет легче, если автомобиль будет иметь хороший обзор, будет компактным и простым в управлении.
В качестве первых авто у россиян наиболее популярны Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Skoda Rapid и Fabia, Ford Fiesta, Hyundai Solaris, Toyota Corolla и Volkswagen Polо. При этом чаще всего новички приобретают машины с пробегом.
Специалисты рассказали, что после покупки автомобиля его необходимо настроить под себя: сиденья, зеркала и руль. Также лучше наклеить знак «Начинающий водитель» на заднее стекло. Первые поездки нужно продумывать заранее: изучить маршрут, информацию о пробках и авариях. Поначалу лучше пользоваться маршрутами, которые не вызывают сомнений, и ездить с опытным водителем рядом, чтобы он смог подсказать, как нужно поступать в определенных ситуациях.
Эксперты подчеркнули, что процессу вождения нужно учиться и после получения прав, ведь в ПДД часто вносятся изменения, сообщает РИА Новости.
Автоэксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе авто с пробегом. Людям, которые собираются купить машину, опираясь на критерии по стоимости обслуживания и надежности, необходимо в первую очередь обращать внимание на состояние основных узлов, замену деталей и цены на услуги.