Кардиологи назвали три ранних симптома высокого уровня холестерина

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Высокий уровень холестерина обычно не вызывает заметных симптомов, но обнаружение ранних признаков может предотвратить серьезные осложнения со здоровьем, такие как болезни сердца и инсульт. Об этом рассказали американские кардиологи.

По их словам, высокий уровень холестерина возникает из-за сочетания факторов образа жизни, особенно из-за чрезмерного употребления жирной пищи, недостаточного занятия спортом, курения и употребления спиртного. При повышенном уровне холестерина повышается риск сердечных заболеваний и инсульта, так как кровеносные сосуды блокируются.

Медики назвали три ранних признака высокого уровня холестерина, на которые нужно обратить внимание. Они объяснили, что холестерин может повышаться у людей с заболеваниями почек. Также нарушения в работе щитовидной железы и диабет могут влиять на метаболизм холестерина, повышая его уровень.

Так, боль в груди и одышка являются потенциальными предупреждениями о закупорке артерий из-за высокого уровня холестерина. Если поражены коронарные артерии, которые снабжают сердце кровью, у человека может появиться боль в груди или другие симптомы ишемической болезни сердца. Боль может распространиться на левую руку, шею, челюсть и спину.

Кроме того, высыпания на коже тоже могут указывать на высокий уровень холестерина. Бляшки развиваются под кожей, обычно на ресницах или вокруг них и чаще всего около носа.

Врачи отметили, что изменение рациона питания может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца. Так, следует уменьшить употребление красного мяса и жирных молочных продуктов. Также маргарин, печенье и пирожные повышают уровень холестерина.

Следует есть продукты, богатые омега-3 жирными кислотами: лосось, скумбрию, сельдь, грецкие орехи и льняное семя. Также растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, фасоли и брюссельской капусте, может уменьшить всасывание холестерина в кровь, сообщается в издании Express.

Ученые назвали продукт, снижающий уровень сахара в крови. Исследование, проведенное Международным научно-исследовательским институтом сельскохозяйственных культур, установило, что соблюдение диеты на основе проса может снизить риск развития диабета второго типа, а также значительно уменьшить уровень глюкозы в крови.