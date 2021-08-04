Глава Гидрометцентра предупредил о 43-градусной жаре в ряде регионов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Аномальная жара продлится на юге Европейской России до конца недели, в приморских городах температура поднимется до плюс 35 градусов, в некоторых регионах континентальной части — до 43. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже 30 градусов. До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление. На Черноморском побережье до плюс 35 градусов и в районе Сочи тоже. В Симферополе 30-37 градусов тепла, в Севастополе 30-35 градусов, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что в некоторых континентальных регионах юга средняя температура достигнет плюс 43 градусов. Такая температура воздуха будет в Волгоградской, Ростовской областях и на юге Ставрополья, передает РИА Новости.

Синоптик сообщил, когда в Центральную Россию придет осенняя погода. В середине августа погода начнет постепенно переходить на осенний режим, месяц ожидается дождливым.