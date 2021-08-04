Автоэксперт объяснил, как распознавать некачественный бензин

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Есть три признака того, что водитель заправил машину некачественным топливом. Если после заправки слышатся громкие металлические звуки из бака, мотор работает с перебоями или вышли из строя свечи зажигания, то бензин был плохого качества. Об этом рассказал технический директор сети автосалонов Максим Рязанов.

Он отметил, что потребитель имеет право потребовать на АЗС паспорт качества на бензин, и если документ просрочен, то лучше поехать на другую заправку.

— Запах сероводорода при движении задним ходом говорит о плохом качестве залитого бензина, но доказать вину АЗС можно будет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека, — сообщил он.

Эксперт добавил, что вероятность заправиться некачественным топливом больше на региональных заправках, которые находятся за чертой города. Там можно встретить прямогонное топливо с октановым числом всего 50-60 или даже меньше, которое увеличено большим количеством присадок типа N-метиланилина или метилтретбутилового эфира. Если расход топлива резко увеличился и машина запускается тяжело, то это указывает на такой «левый» бензин, пояснил Рязанов.

Он посоветовал подать иск на собственника заправки, а также заменить фильтр-сетку топливной системы, бензонасос и промыть тщательно бензобак, топливную магистраль и форсунки, передает агентство «Прайм».

Автоэксперт объяснил, на каких АЗС опасно заправлять машину. Нужно быть осторожными с заправками, которые не принадлежат какой-либо федеральной сети.