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Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять машину
Фото: pixabay.com

Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять машину

Юлия Курганова

Общество

Нужно быть осторожными с АЗС, которые не принадлежат какой-либо федеральной сети. Есть вероятность приобрести там некачественное топливо. Об этом рассказал технический директор сети автосалонов Максим Рязанов.

— Дело в том, что в случае заправки низкосортным топливом дорогого современного автомобиля может выйти из строя двигатель или топливная система. Поэтому собственникам заправочных станций выгоднее контролировать качество бензина, чем впоследствии оплачивать ремонт или даже новый автомобиль, — объяснил он.

Специалист добавил, что лучше выбирать федеральные АЗС, так как у них есть стандарты и отделы контроля качества товара, и вероятность столкнуться с браком на них минимальна, передает агентство «Прайм».

Проверить уровень заправки можно по наличию официального сайта: его наличие указывает на публичность компании, соответственно, негативные отзывы им не нужны.

Также Рязанов сообщил, что оптимальный вариант для заправки — городская, независимо от принадлежности бренду, потому что на ней постоянно заправляются жители.

Ранее измененный демпфер на топливо заработал в России с 1 мая.

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