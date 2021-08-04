Госавтоинспекция привлекла к ответственности перевозившего девушку на крыше авто блогера

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники столичной Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности блогера Сергея Косенко, перевозившего по Москве привязанную к крыше автомобиля молодую девушку. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

В отношении него вынесли постановление по статье «Нарушение правил перевозки людей». Также с правонарушителем провели профилактическую беседу и объяснили ему важность недопущения подобных нарушений в будущем.

Видео: Instagram / sergey_kosenko

До этого 2 августа Косенко прокатился на Bentley, к крыше которого была привязана девушка. Соответствующее видео он выложил на своей странице в соцсети Instagram.

На кадрах видно, что молодые люди были прикованы друг к другу наручниками. Помимо этого, у девушки был заклеен рот скотчем. Это далеко не первая подобная выходка молодых людей.

Похожие случаи опасной перевозки пассажира произошли в столице в июле. Так, 21-го числа мужчина ехал по проезжей части в районе улицы Васильцовский Стан и Волжского бульвара со своим 10-летним сыном на электросамокате. При этом управлял средством передвижения мальчик.