Блогер проехался с привязанной девушкой на крыше арендованного Bentley. Видео

Фото: instagram/sergey_kosenko

Блогер Сергей Косенко прокатился на Bentley, к крыше которого была привязана девушка. Соответствующее видео он выложил на своей странице в соцсети Instagram.

На кадрах видно, что молодые люди были прикованы друг к другу наручниками. Помимо этого у девушки был заклеен рот скотчем.

Видео: Instagram / sergey_kosenko

Это далеко не первая подобная выходка молодых людей. Впрочем видеороликом уже заинтересовались в ГИБДД.

— Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка, — заключили в ведомстве.

Предположительно, водитель может быть привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил перевозки людей».

Похожие случаи опасной перевозки пассажира произошли в столице в прошлом месяце. Так, 21 июля мужчина ехал по проезжей части в районе улицы Васильцовский Стан и Волжского бульвара со своим 10-летним сыном на электросамокате. При этом управлял средством передвижения мальчик.

27 июля отец на моноколесе переехал проезжую часть с ребенком на руках. Инцидент произошел на пересечении Борисовских прудов и Братеевского моста.