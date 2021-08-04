Договор об аренде Россией космодрома Байконур до 2050 года вступил в силу

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Изменения в договор аренды Россией космодрома Байконур у Казахстана до 2050 года вступили в силу. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 4 августа.

— Комплекс «Байконур» передается в аренду до 2050 года, — говорится в документе на портале.

Казахстан в 1994 году передал в аренду России Байконур на 20 лет. Затем страны договорились в 2004 году о продлении аренды до 2020 года.

21 июля с Байконура на ракете «Протон-М» был запущен российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Спустя восемь дней он в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» МКС.

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований в космосе. На МКС он займет место модуля «Пирс», который запустили в 2001 году и затопили в Тихом океане 26 июля.

«Наука» станет первым в российском сегменте станции модулем, который будет заточен под лабораторные исследования и эксперименты. Он также оборудован комплексом по производству кислорода для шести человек, оборудованием для дистанционного зондирования Земли и внешним роботом-манипулятором ERA для приема грузов.