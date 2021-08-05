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В Гидрометцентре раскрыли особенность предстоящего бархатного сезона

Татьяна Плотникова

Общество
В Гидрометцентре раскрыли особенность предстоящего бархатного сезона
Фото: flickr.com / an Arx

В 2021 году бархатный сезон на российских курортах будет короче предшествовавшего года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что бархатный сезон начнется в первой декаде сентября, когда температуры воды и воздуха приблизятся друг к другу. Вода к этому времени «остынет» до 23-25 градусов.

Предположительно, в текущем году бархатный сезон продлится до первой декады октября, хотя в 2020 году он завершился лишь к концу октября. Это связано с тем, что в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала не очень существенному прогреванию поверхности воды от солнечных лучей из-за большого количества облаков.

По словам синоптика, в настоящее время температура воды в Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии составляет 26 градусов тепла, в Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи и Бердянске — 28 градусов тепла, в Ейске — 29 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Роман Вильфанд также рассказал, что синоптическая осень в Москве, как правило, наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября. Сроки естественных синоптических сезонов связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется прежде всего различием температурных режимов океанов и континентов.

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