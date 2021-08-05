Зеленский призвал считающих себя русскими граждан в Донбассе уезжать в РФ

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Граждане, которые остаются жить в Донбассе, считая себя русскими, совершают большую ошибку. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил в эфире телеканала «Дом».

— Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию, мы русские», — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе…, — сказал украинский лидер.

Он подытожил, что территория региона никогда не будет русской, независимо от того, как долго она оккупирована. Зеленский также сравнил Донбасс с Берлинской стеной.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским. Он также добавил, что русские дети «не живут на полуострове» и что «умирать за украинскую землю русские не будут».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.