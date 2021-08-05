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Определился соперник российских волейболистов в финале Олимпиады в Токио

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Определился соперник российских волейболистов в финале Олимпиады в Токио
Фото: Twitter / Olympic_Russia

Сборная России по волейболу сыграет с Францией в финале турнира на Олимпийских играх в Токио.

Французы в полуфинальном матче обыграли Аргентину со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22). Игра за золотые медали начнется в 15:15 в субботу, 7 августа.

Отечественным волейболистам в полуфинале удалось одержать победу над командой Бразилии — 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В составе национальной сборной 22 очка набрал Максим Михайлов, еще 15 очков ушли Егору Клюке, а 12 баллов на свой счет записал Иван Яковлев.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 58 наград — 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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