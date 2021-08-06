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Двух белорусских тренеров выслали с ОИ-2020 из-за дела Тимановской

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
В мире
Двух белорусских тренеров выслали с ОИ-2020 из-за дела Тимановской
Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Международный олимпийский комитет принял решение лишить аккредитации и выслать из олимпийской деревни двух тренеров белорусской национальной сборной в связи с ситуацией вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

Как сообщается в Twitter МОК, под санкции попали главный тренер легкоатлетической сборной Юрий Моисевич и заместитель директора белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Артур Шумак.

Соответствующее решение было принято в интересах благополучия белорусских спортсменов и в качестве обеспечительной меры, говорится в сообщении МОК. Моисевич и Шумак получат возможность изложить собственную позицию по ситуации вокруг Тимановской.

30 июля Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. Также она заявила, что ее хотят насильно вывезти из Токио в Белоруссию.

Позднее стало известно, что спортсменка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев. 2 августа в МИД Польши сообщили, что Тимановская получила гуманитарную визу государства. Варшава пообещала сделать все необходимое, чтобы помочь легкоатлетке продолжить спортивную карьеру.

Международный олимпийский комитет начал дисциплинарное разбирательство из-за ситуации вокруг Кристины Тимановской.

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