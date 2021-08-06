Двух белорусских тренеров выслали с ОИ-2020 из-за дела Тимановской

Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Международный олимпийский комитет принял решение лишить аккредитации и выслать из олимпийской деревни двух тренеров белорусской национальной сборной в связи с ситуацией вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

Как сообщается в Twitter МОК, под санкции попали главный тренер легкоатлетической сборной Юрий Моисевич и заместитель директора белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Артур Шумак.

Соответствующее решение было принято в интересах благополучия белорусских спортсменов и в качестве обеспечительной меры, говорится в сообщении МОК. Моисевич и Шумак получат возможность изложить собственную позицию по ситуации вокруг Тимановской.

The two coaches were requested to leave the Olympic Village immediately and have done so. They will be offered an opportunity to be heard. #Tokyo2020 #Olympics /3 END — IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

30 июля Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. Также она заявила, что ее хотят насильно вывезти из Токио в Белоруссию.

Позднее стало известно, что спортсменка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев. 2 августа в МИД Польши сообщили, что Тимановская получила гуманитарную визу государства. Варшава пообещала сделать все необходимое, чтобы помочь легкоатлетке продолжить спортивную карьеру.

Международный олимпийский комитет начал дисциплинарное разбирательство из-за ситуации вокруг Кристины Тимановской.