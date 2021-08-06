Семья из Москвы погибла в массовом ДТП под Ростовом

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На участке трассы М4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло массовое ДТП с участием девяти машин. В результате инцидента погибли три человека. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел 6 августа около 11 утра по московскому времени.

— Поступила информация о ДТП с участием девяти автомобилей на 1070-м километре федеральной автодороги М4 «Дон». Две грузовые и семь легковых машин. В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей, еще четыре человека госпитализированы, — рассказали в ведомстве.

Позже в ГИБДД сообщили, что в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок, передает ТАСС.

По данным РЕН ТВ, в автокатастрофе погибла семья из Москвы: 29-летний мужчина, 28-летняя женщина и их годовалый сын.

На месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

4 августа произошла страшная авария на Боровском шоссе. Столкнулись автобус с грузовиком столичных коммунальных служб. В результате ДТП, пострадали десять пассажиров автобуса, из них трое детей и одна беременная женщина. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Беременная пассажирка — одна из них.

Причиной столкновения, как сообщили в Дептрансе, может быть необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. Водитель автобуса имел 30-летний стаж работы, он также прошел медосмотр перед сменой.

Позже начальника службы безопасности Мосгортранса отстранили после ДТП на Боровском шоссе.