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Победителям «Лучшего реализованного проекта в области строительства» вручили награды

Елена Фролова

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Победителям «Лучшего реализованного проекта в области строительства» вручили награды
Фото: Организационный комитет конкурса Лучший реализованный проект в области строительства 2020

Стали известны победители одного из самых престижных профессиональных конкурсов «Лучший реализованный проект в области строительства». Накануне Дня строительства, в пятницу, 6 августа, состоялось награждение. Призы лауреатам вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения не повлияли на темпы и качество строительства объектов в столице. Он также добавил, что мегаполис показывает отличную динамику развития. Все это является большой заслугой строителей, обладающих высокими профессиональными компетенциями.

Как подчеркнул Сергей Собянин, День строителя для столицы имеет большое значение.

— Поздравляю победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Вам удалось реализовать уникальные проекты, которые уже стали популярны у миллионов москвичей, — обратился мэр к победителям конкурса.

В нем «Лучшем реализованном проекте в области строительства» приняли участие 108 работ. Они были реализованы в 2020 году. Разыгрывалось 11 номинаций, которые охватили основные градостроительные направления: от жилых зданий, медицинских и образовательных учреждений до объектов улично-дорожной сети. Наибольшая конкуренция наблюдалась в номинациях «Строительство многоквартирных домов повышенной комфортности», «Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения» и «Строительство многоквартирных домов категории «стандартное жилье».

Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» был организован Департаментом градостроительной политики в 2000 году. Он стал одним из самых престижных профессиональных конкурсов в России. Он представляет собой своеобразный «Оскар» для инвестиционно-строительного сообщества Москвы.

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