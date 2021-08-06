Путин назвал попытки политизировать спорт ничтожными и бессмысленными

Фото: Администрация президента РФ

Выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио доказывают, что попытки политизировать спорт ничтожны и бессмысленны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

Он отметил, что лишение сборной Росси на Играх-2020 флага и гимна не влияет на качество еевыступлений.

— Я думаю, что они, наши атлеты, своими выступлениями как раз лучшим, наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны…вообще не имеют никакого смысла, —цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин добавил, что на форме наших спортсменов есть значок олимпийского комитета с российским триколором.

— Ну и что? Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Ну не знаю, пусть слушают музыку Чайковского, — заключил президент.

Глава государства отметил, что музыка композитора Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 62 награды — 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовых.