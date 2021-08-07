Посол РФ оценил заявление США о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в пятницу, 6 августа, прокомментировал на официальной странице дипмиссии в Facebook заявление Госдепа по поводу неприезда наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы в Государственную думу.

Российский дипломат, оценивая слова официального представителя американского министерства Неда Прайса, отметил, что они вызывают у него недоумение. Он заявил, что, видимо, Прайс не до конца знаком с ситуацией.

Антонов напомнил, что в России были готовы принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в количестве не меньшем, чем структура присылала на выборы в США в 2020 году. Отказ от направления наблюдателей был исключительно выбором организации, подчеркнул он.

США выразили сожаление, что ОБСЕ не сможет наблюдать за выборами в Госдуму из-за ограничений по эпидемиологической ситуации. В Белом доме поддержали БДИПЧ, представители которого заявили о невозможности наблюдения за выборами при таких ограничениях. При этом Прайс заявил, что Кремлю «не удастся уйти от международного внимания к выборам».

Памфилова выразила сожаление в связи с решением ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы. Она добавила, что надеется на пересмотр решения с учетом набранного Бюро опыта наблюдения в формате спецмиссий в США, Польше, Португалии и других странах.

О том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму из-за якобы ограничений, введенных властями страны, сообщили в пресс-службе организации в среду, 4 августа.

Организации важно самостоятельно определить необходимое число наблюдателей, подчеркнул руководитель БДИПЧ Маттео Мекаччи. ПА ОБСЕ и БДИПЧ разрешили направить на выборы 10 и 50 наблюдателей соответственно, сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

БДИПЧ также запросило разъяснения требований к наблюдателям, чтобы выяснить, как развернуть миссию по наблюдению за выборами в рекомендованном формате и размере. По оценке бюро, в России необходима миссия с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями, отмечается на сайте ОБСЕ.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.