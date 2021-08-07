Каноистки Андреева и Ромасенко вышли в финал Олимпиады

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Российские спортсменки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко квалифицировались в финальный заплыв в соревнованиях каноэ-двоек на Олимпийских играх в Токио.

Они заняли четвертое место в своем заезде. Четыре лучшие команды каждого полуфинального заезда квалифицируются в финал.

31-летняя Ромасенко является четырехкратной чемпионкой Европы, у 26-летней Андреевой одна золотая медаль соревнований.

Финальный заезд состоится в субботу, 7 августа, он начнется в 05:37 по московскому времени.

Женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию и вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 27:26.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 62 награды — 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовых.

По числу медалей России 5 августа удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.